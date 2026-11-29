До 36 увеличилось количество сбитых БПЛА, летевших на Москву

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до 36 До 36 увеличилось количество сбитых БПЛА, летевших на Москву

Москва29 ноя Вести.Еще 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нейтрализованы на подступах к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Уничтожены еще 19 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX, но не уточнил подробности отражения вражеской атаки

Ранее 29 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 17 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом с начала суток силы ПВО обезвредили на подступах к столице 36 вражеских воздушных целей.