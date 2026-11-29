Собянин сообщил об уничтожении 17 украинских БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении 17 украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва29 ноя Вести.Ночью 29 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили 17 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими службами.