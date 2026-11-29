Москва29 нояВести.Ночью 29 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
ПВО Минобороны сбили 17 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими службами.