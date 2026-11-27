Москва27 нояВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11-ти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее вечером 27 ноября Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.