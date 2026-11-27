Собянин сообщил об уничтожении 11 украинских БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 11 украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении 11 украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва27 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11-ти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее вечером 27 ноября Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.