Москва24 нояВести.Ночью 24 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Системой ПВО Минобороны уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 ноября на территории Московской области был введен режим беспилотной опасности.