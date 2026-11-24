Собянин сообщил об уничтожении девяти БПЛА, летевших на Москву

Девять украинских БПЛА уничтожены на подлете к Москве Собянин сообщил об уничтожении девяти БПЛА, летевших на Москву

Москва24 ноя Вести.Ночью 24 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Системой ПВО Минобороны уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 ноября на территории Московской области был введен режим беспилотной опасности.