Росавиация разрешила полеты в аэропорту Шереметьево по согласованию

Росавиация: аэропорт Шереметьево возобновил полеты самолетов по согласованию Росавиация разрешила полеты в аэропорту Шереметьево по согласованию

Москва29 ноя Вести.Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства в MAX

Полеты в Шереметьево были приостановлены 28 ноября в 23.51. Режим запрета действовал почти 1 час.

В настоящее время ограничения введены также в аэропорту Внуково, который выпускает и принимает самолеты по согласованию с соответствующими службами.

В ночь на 29 ноября силы ПВО нейтрализовали украинский беспилотный летательный аппарат на территории Подмосковья.