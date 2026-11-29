Москва29 ноя Вести.Росавиация в целях безопасности полностью приостановила полеты самолетов в аэропорту Шереметьево на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Подмосковья.

Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX

Ранее вечером 28 ноября силы ПВО нейтрализовали вражеский БПЛА в подмосковном округе Истра.

В настоящее время ограничения на полеты сохраняются в столичном аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими службами.