В аэропортах Внуково и Шереметьево ограничили полеты самолетов

Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево В аэропортах Внуково и Шереметьево ограничили полеты самолетов

Москва24 ноя Вести.Росавиация в целях безопасности ограничила полеты самолетов в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов сообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX

Ночью 24 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 20 украинских БПЛА, которые были направлены для ударов по Москве.