Москва4 октВести.Бойцы Вооруженных сил России делились едой, помогая выжить жителям блокируемого украинскими боевиками города Алешки в Херсонской области. Об этом ИС "Вести" рассказала жительница города Светлана Надеева.
По ее словам, солдаты доставляли мирным жителям продукты и воду.
Если бы не солдаты, то мы вообще бы вымерли. Солдаты подкармливали основательно - давали и тушенку, и сахар, и воду, потому что воды даже не былоотметила Надеева
Алешки остаются под постоянными атаками украинских беспилотников, а город фактически окружен зоной их применения. По последним данным, в Алешках остаются порядка 1,3 тыс. жителей.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что по территории Алешек прилетает более 700 дронов еженедельно.