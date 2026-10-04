Жительница Алешек: если бы не солдаты ВС РФ, то мы бы погибли

Жительница Алешек рассказала, как удалось выжить в блокируемом ВСУ городе Жительница Алешек: если бы не солдаты ВС РФ, то мы бы погибли

Москва4 окт Вести.Бойцы Вооруженных сил России делились едой, помогая выжить жителям блокируемого украинскими боевиками города Алешки в Херсонской области. Об этом ИС "Вести" рассказала жительница города Светлана Надеева.

По ее словам, солдаты доставляли мирным жителям продукты и воду.

Если бы не солдаты, то мы вообще бы вымерли. Солдаты подкармливали основательно - давали и тушенку, и сахар, и воду, потому что воды даже не было отметила Надеева

Алешки остаются под постоянными атаками украинских беспилотников, а город фактически окружен зоной их применения. По последним данным, в Алешках остаются порядка 1,3 тыс. жителей.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что по территории Алешек прилетает более 700 дронов еженедельно.