Песков заявил, что в Кремле положительно оценили гумоперацию в Алешках

Песков: в Кремле положительно оценивают гумоперацию в Алешках Песков заявил, что в Кремле положительно оценили гумоперацию в Алешках

Москва1 ноя Вести.В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках, координацию между омбудсменами России и Украины, а также координирующую роль первой леди США Мелании Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США сказал он "Интерфаксу" в ответ на соответствующий вопрос

Алешки - город, расположенный на левом берегу Днепра. По заявлению российского лидера Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для начавшейся в ночь на 30 октября гуманитарной миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в Туапсе развернули штаб для помощи жителям Алешек в оформлении документов. По словам начальника управления внутренней политики администрации Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Артема Куприянова, жителей разместили в комфортабельных номерах, работают социальные службы и медики.