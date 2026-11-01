В Туапсе развернут штаб для помощи жителям Алешек в оформлении документов

Штаб для помощи жителям Алешек в оформлении документов развернули в Туапсе В Туапсе развернут штаб для помощи жителям Алешек в оформлении документов

Москва1 ноя Вести.Власти Туапсе готовы оказать всю необходимую помощь жителям, эвакуированным из города Алешки Херсонской области, развернут штаб для оформления документов. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник управления внутренней политики администрации Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Артем Куприянов.

По его словам, жителей разместили в комфортабельных номерах, работают социальные службы и медики.

Мы готовы оказать всю им помощь. Соответственно, развернут штаб, который поможет оформить документы, если чего-то недостает. Социальные службы здесь находятся, здесь находятся медики в случае необходимости оказания помощи сообщил Куприянов

Эвакуированным из Алешек предоставили пансионат в Туапсе. На территории заведения есть детская площадка, свой магазин и тренажерный зал, а в номерах – средства личной гигиены и перекус.

Ранее стало известно, что несколько жителей города Алешки после эвакуации размещены в больницах в Симферополе из-за обострившихся заболеваний. Им оказывают медицинскую помощь в полном объеме.