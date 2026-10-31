Эвакуированные жители Алешек рассказали о первой ночевке в Крыму Эвакуированные в Крым жители Алешек провели первую ночь в безопасности

Москва31 окт Вести.Первая ночь за долгие годы у жителей, эвакуированных из Алешек Херсонской области, прошла в тишине и безопасности. Они провели ее в Симферополе, где каждому предоставили номера в гостиницах и отелях. Подробнее о своих ощущениях жители рассказали ИС "Вести".

Эвакуированных людей разместили в номерах разных категорий: это одноместные, двухместные, трехместные, семейные и отдельные номера для маломобильных граждан. Сделано все, чтобы ночь в Симферополе люди провели с комфортом. Перед заселением они прошли медосмотр, регистрацию. После размещения в номерах – отправились на ужин.

Ночь прекрасно прошла. Неожиданность просто из-за того, что мы привыкли — уже два года с половиной почти мы [жили] без света, без газа, без воды. Тут для нас это райская жизнь была. Благодарность гостинице и кафе, и столовой. Очень благодарны за все рассказал житель Алешек Алексей

Спасенных людей утром ждал завтрак, а затем снова дорога

Очень хорошо все. Во-первых, я хорошо заснула поделилась эвакуированная жительница Алешек

Ранее жители Алешек, где прошла гуманитарная операция, в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову рассказали, что голодали почти год.