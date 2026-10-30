Москва30 окт Вести.Врачи поликлиники №2 Симферополя обследуют эвакуированных жителей Алешек, сообщает ИС "Вести".

Медики опросят каждого прибывшего с гумколонной из Алешек, осмотрят и зарегистрируют.

Мы берем общие данные, записываем телефон на всякий случай. Мы привыкли работать с большим количеством людей. У нас два медицинских регистратора. Два человека работать будут на электрокардиограмме, чтобы не было очереди. Также будут врач-хирург, два врача-терапевта, врач общей практики, семейный врач, который будет смотреть деток, медсестра процедурного кабинета и два медицинских психолога рассказала сотрудница поликлиники

В основном, отмечают медики, прибудут на осмотр люди пожилого возраста, а также возможно маломобильные граждане.

Размещение эвакуированных из Алешек граждан будет в одной из городских гостиниц. Там предусмотрены номера, в том числе для маломобильных лиц.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что жители Алешек могут уехать как на территорию РФ, так и на территорию Украины.

С 27 октября для проведения гуманитарной миссии в Алешках введен режим прекращения огня, который будет действовать до 22.59 1 ноября.