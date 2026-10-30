Лантратова: жители Алешек смогут уехать как в Россию, так и на Украину

Лантратова заявила, что жители Алешек смогут уехать как в РФ, так и на Украину Лантратова: жители Алешек смогут уехать как в Россию, так и на Украину

Москва30 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что жители Алешек могут уехать как на территорию РФ, так и на территорию Украины. Об этом она сообщила в комментарии автору ИС "Вести" Евгению Попову, который вместе с гуманитарной колонной отправился в данный населенный пункт

По количеству людей мы будем понимать на месте. Мы знаем точно, что часть людей хочет на территорию России, часть людей хочет на территорию Украины. Такая возможность будет обеспечена. Всем людям, кто куда бы ни захотел, такая возможность будет дана сказала Лантратова

Ранее Лантратова сообщила, что жителям Алешек Херсонской области передали несколько десятков тонн гуманитарной помощи.