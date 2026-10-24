Москва24 октВести.Региональное отделение "Единой России" в Херсонской области начало составлять список потребностей для жителей Алешек, которые будут эвакуироваться при создании безопасного коридора. Об этом сообщается в канале ЕР в мессенджере МАХ.
"Единая Россия" в Херсонской области готова оказать необходимую помощь людям, которые будут эвакуироваться из Алешек. Сейчас идет формирование списка потребностей, при необходимости на базе региональной гуманитарной миссии будет открыт пункт выдачи необходимой помощиговорится в публикации
Кроме того, в партии также заявили о готовности связаться с родственниками эвакуированных.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военнослужащие проведут инженерную разведку и проложат безопасный маршрут для гуманитарной колонны, чтобы обеспечить доставку социально важных грузов и безопасность людей в Алешках. В связи с проведением гуманитарной миссии будет прекращен огонь с 04.00 мск 27 октября.