Москва24 окт Вести.Региональное отделение "Единой России" в Херсонской области начало составлять список потребностей для жителей Алешек, которые будут эвакуироваться при создании безопасного коридора. Об этом сообщается в канале ЕР в мессенджере МАХ.

"Единая Россия" в Херсонской области готова оказать необходимую помощь людям, которые будут эвакуироваться из Алешек. Сейчас идет формирование списка потребностей, при необходимости на базе региональной гуманитарной миссии будет открыт пункт выдачи необходимой помощи говорится в публикации

Кроме того, в партии также заявили о готовности связаться с родственниками эвакуированных.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военнослужащие проведут инженерную разведку и проложат безопасный маршрут для гуманитарной колонны, чтобы обеспечить доставку социально важных грузов и безопасность людей в Алешках. В связи с проведением гуманитарной миссии будет прекращен огонь с 04.00 мск 27 октября.