Москва31 октВести.Священнослужители Русской православной церкви будут молиться за благополучие жителей Алешек, в том числе за тех, кто решил уехать на территорию Украины. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Митрополит сообщил, что лично пожелал здоровья и благополучия эвакуированным из Алешек гражданам.
Зашел в автобусы, благословил всех, передал иконочки, передал благословение святейшего патриарха Кирилла. Сегодня он молится за весь народ, в том числе, безусловно, за жителей Алешек Херсонской областизаявил священнослужитель
У митрополита неоднократно спрашивали, будут ли молиться за тех, кто поехал на Украину.
И я отвечал: конечно, будем молиться, чтобы они были живы-здоровы, благополучно прибыли туда, чтобы там тоже было к ним вниманиедобавил он
По его словам, за всеми, кто отправился в наши регионы, будут заботиться местные епархии и приходы.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек армия России с 04.00 мск 27 октября прекратила огонь на херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город была доставлена гуманитарная помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать, получили такую возможность.