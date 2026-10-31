Митрополит Кирилл: будем молиться за уехавших из Алешек, в том числе на Украину

РПЦ: мы будем молиться за эвакуированных жителей Алешек Митрополит Кирилл: будем молиться за уехавших из Алешек, в том числе на Украину

Москва31 окт Вести.Священнослужители Русской православной церкви будут молиться за благополучие жителей Алешек, в том числе за тех, кто решил уехать на территорию Украины. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Митрополит сообщил, что лично пожелал здоровья и благополучия эвакуированным из Алешек гражданам.

Зашел в автобусы, благословил всех, передал иконочки, передал благословение святейшего патриарха Кирилла. Сегодня он молится за весь народ, в том числе, безусловно, за жителей Алешек Херсонской области заявил священнослужитель

У митрополита неоднократно спрашивали, будут ли молиться за тех, кто поехал на Украину.

И я отвечал: конечно, будем молиться, чтобы они были живы-здоровы, благополучно прибыли туда, чтобы там тоже было к ним внимание добавил он

По его словам, за всеми, кто отправился в наши регионы, будут заботиться местные епархии и приходы.

В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек армия России с 04.00 мск 27 октября прекратила огонь на херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город была доставлена гуманитарная помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать, получили такую возможность.