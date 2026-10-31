Палаточный лагерь организован в аэропорту Гомеля для жителей Алешек БЕЛТА: палаточный квартал создан в аэропорту Гомеля для жителей Алешек

Москва31 окт Вести.Палаточный лагерь развернут в аэропорту белорусского Гомеля, куда вылетели пожелавшие уехать на Украину жители города Алешки, их обеспечат горячим питанием и возможностью отдохнуть, пишет белорусское агентство БЕЛТА.

Утром в субботу Минобороны РФ проинформировало, что те жители Алешек, которые решили уехать на Украину, вылетели в Гомель, людей сопровождает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Транзит - через гомельский аэропорт. На его территории развернут полноценный палаточный квартал, где для жителей Алешек предусмотрено горячее питание и возможность отдохнуть после длительного пути говорится в сообщении

Отмечается, что палаточный городок состоит из обогреваемых модулей, помощь людям готовы оказать психологи, медики, волонтеры, есть теплая одежда, детское питание, игрушки и игровые зоны. Также подготовлен корм для животных и спецтранспорт для перевозки питомцев, которых взяли с собой жители.

Мы готовы и одеть, и накормить, и обогреть, и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности приводятся слова председателя Белорусского союза женщин Ольги Шпилевской

Ранее участвовавшая в организации гуманитарной операции в Алешках первая леди США Мелания Трамп заявила, что 750 человек согласились на эвакуацию из города. Местные жители получили возможность выехать туда, куда хотели, рассказала в интервью ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.