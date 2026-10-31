БЕЛТА: три самолета с жителями Алешек прибыли в белорусский Гомель

Три самолета с жителями Алешек прибыли в Белоруссию БЕЛТА: три самолета с жителями Алешек прибыли в белорусский Гомель

Москва31 окт Вести.По состоянию на утро субботы, 31 октября, три самолета с жителями города Алешки Херсонской области приземлились в белорусском Гомеле. Об этом информирует агентство БЕЛТА.

В публикации сказано, что сначала эвакуированные мирные жители прибыли в Анапу на автобусах, а потом уже на самолетах отправились в Белоруссию.

Для встречи пассажиров развернут весь комплекс воздушной гавани в Гомели, организован палаточный городок, на месте работают врачи и волонтеры.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что те эвакуированные жители города Алешки, которые пожелали уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель.

Алешки - город, расположенный на левом берегу Днепра. По заявлению российского лидера Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для гуманитарной миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.