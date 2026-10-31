Колонна автобусов с жителями Алешек покинула аэропорт Гомеля Автобусы с жителями Алешек выехали из аэропорта Гомеля

Москва31 окт Вести.Автобусная колонна с жителями Алешек отправилась из аэропорта Гомеля. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

После теплой встречи, горячего питания и возможности отдохнуть от долгой дороги людей распределили по автобусам. Мест хватило всем, включая домашних животных.

Ранее первая леди США Мелания Трамп, участвовавшая в организации гуманитарной операции в Алешках, сообщала, что на эвакуацию из города согласились 750 человек. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ИС "Вести" отмечала, что местным жителям предоставили возможность выехать туда, куда они сами хотели.

Алешки расположены на левом берегу Днепра. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Украина заминировала подходы к городу и фактически создавала там гуманитарную катастрофу. В районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Он продлится до 22.59 1 ноября. Сама миссия началась в ночь на 30 октября.