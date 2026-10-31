Минобороны: жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели в Гомель

МО РФ: желающие отправиться на Украину жители Алешек вылетели из Анапы в Гомель Минобороны: жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели в Гомель

Москва31 окт Вести.Эвакуированные жители города Алешки Херсонской области, которые пожелали уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что людей сопровождает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Полет проводится на самолете военно-транспортной авиации ВКС России.

Жители населенного пункта Алешки, которые при эвакуации в ходе гуманитарной миссии изъявили желание убыть на Украину, из аэропорта Анапа вылетели в аэропорт Гомель, Республика Беларусь говорится в сообщении

В ходе гуманитарной миссии в городе Алешки местные жители получили возможность выехать туда, куда хотели, никто никого не удерживал, рассказала в интервью ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.