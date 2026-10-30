Москва30 окт Вести.Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink анонсировала новый продукт Blindsight, который, по словам бизнесмена, позволит слепым увидеть мир​​​.

Наш ...продукт называется Blindsight, и, как следует из названия, он позволит видеть даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел написал Маск на своей странице в соцсети X

По его словам, с технической точки зрения гаджет уже готов. Компании осталось лишь получить одобрение ряда регулирующих органов США.

Маск напомнил и о другом продукте компании – устройстве Telepathy, которое было представлено в 2024 году. Гаджет позволяет осуществлять высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми простым усилием мысли.

Миллиардер считает, что всего через несколько лет пропускная способность выходных данных этого устройство существенно превысит скорость человеческой речи или набора текста.

Ранее Маск заявлял, что в течение 10 лет миллионы людей станут обладателями мозгового импланта Neuralink. По его словам, технология вживления мозговых имплантов призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.