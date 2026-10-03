Мать четверых детей Маска заявила о расставании с миллиардером Мать четверых детей Илона Маска Зилис сообщила о расставании с миллиардером

Москва3 окт Вести.Топ-менеджер корпорации Neuralink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, Шивон Зилис сообщила, что рассталась с миллиардером. В марте у пары родился четвертый ребенок.

В соцсети X Зилис отметила, что ей "трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию", добавив при этом, что "иногда так случается". К своему посту она прикрепила скриншот переписки с Маском, из которого следует, что еще на прошлой неделе предприниматель говорил ей слова любви.

Я любила его больше жизни, и он подарил мне знания на 100 лет вперед и наполнил мою жизнь смыслом, поэтому для меня это большая потеря, но, к счастью, у нас есть четверо прекрасных маленьких детей написала женщина

По словам Зилис, она будет скучать по Маску. Также она надеется остаться с предпринимателем хорошими друзьями и родителями.

Сам Маск пока не давал комментариев по этому поводу. Но, как заметили пользователи X, предприниматель больше не подписан на Зилис.