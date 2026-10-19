Москва19 октВести.Миллиардер Илон Маск заявил, что передаст по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку в США в следующем году.
По его словам, это лишь первая из намеченных им инициатив подобного рода.
В следующем году я дам одну из моих акций SpaceX каждому ребенку в Америкенаписал он в соцсети X
Ранее внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил, что компания SpaceX ограничила скорость работы системы Starshield для украинских военнослужащих.