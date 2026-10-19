Маск пообещал передать по одной из своих акций SpaceX каждому ребенку в США

Маск заявил, что предаст по одной из своих акций SpaceX каждому ребенку в США Маск пообещал передать по одной из своих акций SpaceX каждому ребенку в США

Москва19 окт Вести.Миллиардер Илон Маск заявил, что передаст по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку в США в следующем году.

По его словам, это лишь первая из намеченных им инициатив подобного рода.

В следующем году я дам одну из моих акций SpaceX каждому ребенку в Америке написал он в соцсети X

Ранее внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил, что компания SpaceX ограничила скорость работы системы Starshield для украинских военнослужащих.