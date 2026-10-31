Москва31 окт Вести.Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская заявила, что власти стран Балтии депортируют русскоязычных в ночное время и без средств к существованию. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

По словам омбудсмена, на границе с прибалтийскими государствами она часто встречает соотечественников поздно вечером, и у большинства из них нет денег на переезд. У одной семьи из Латвии средств не было совсем, а у переселенца по имени Паша на счете оставалось 35 евро.

Омбудсмен подчеркнула: если бы не налаженное межведомственное взаимодействие, человек, оказавшийся ночью на границе с такой суммой, не смог бы даже попасть в гостиницу.

Не было денег (у одной из семей из Латвии - ред.), ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти цитирует слова Елены Полонской РИА Новости

Прибалтийские власти не обращают внимания и на маленьких детей в семье – русскоязычных выдворяют, не задумываясь о последствиях. Сама Полонская назвала это унижением человека.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что в Прибалтике русофобия была сильна задолго до начала спецоперации на Украине, а сложившейся ситуацией там воспользовались, чтобы попробовать решить внутренние политические задачи.