Москва27 сенВести.В прибалтийский странах не осталось никаких представителей пророссийских сил, потому что местные власти их полностью уничтожили своими законами. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
По его словам, на территории Прибалтики введен режим тотального уничтожения любого свободного слова о России, например, в сентябре запретили возить книги из РФ и Белоруссии.
Надо сделать серьезный доклад о тех реально неофашистских законах, которые введены в Прибалтике. Вы знаете, там не осталось пророссийских сил… их просто уничтожили. Там пакеты ввели за не то что пропаганду пророссийскую, а за любое слово хорошее о России порой на русском языке они вводят ответственность. Сейчас в сентябре запретили возить книги из России и Белоруссии на территорию Латвии и других стран. Там введен режим тотального уничтожения любого свободного словасказал Гигин
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал выдумкой и чушью используемую властями стран Прибалтики практику "негражданства". Глава государства отметил, что подобный статус не имеет аналогов в международной практике.