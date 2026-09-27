В Прибалтике больше не осталось пророссийских сил, заявил депутат Депутат Гигин отметил, что в Прибалтике уничтожили любые пророссийские силы

Москва27 сен Вести.В прибалтийский странах не осталось никаких представителей пророссийских сил, потому что местные власти их полностью уничтожили своими законами. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, на территории Прибалтики введен режим тотального уничтожения любого свободного слова о России, например, в сентябре запретили возить книги из РФ и Белоруссии.

Надо сделать серьезный доклад о тех реально неофашистских законах, которые введены в Прибалтике. Вы знаете, там не осталось пророссийских сил… их просто уничтожили. Там пакеты ввели за не то что пропаганду пророссийскую, а за любое слово хорошее о России порой на русском языке они вводят ответственность. Сейчас в сентябре запретили возить книги из России и Белоруссии на территорию Латвии и других стран. Там введен режим тотального уничтожения любого свободного слова сказал Гигин

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал выдумкой и чушью используемую властями стран Прибалтики практику "негражданства". Глава государства отметил, что подобный статус не имеет аналогов в международной практике.