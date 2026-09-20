Памфилова обвинила страны Прибалтики в ненависти ко всему русскому Памфилова раскритиковала антироссийский курс властей Латвии, Литвы и Эстонии

Москва20 сен Вести.Страны Балтии отвечают ненавистью ко всему русскому на колоссальные возможности и ресурсы, которые в свое время получили в составе СССР. Об этом на брифинге о ходе выборов заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, комментируя сложности при организации голосования для сограждан за рубежом.

Глава Центризбиркома напомнила, что именно советское государство вкладывало огромные средства в экономику Латвии, Литвы и Эстонии, помогало выстраивать систему образования, а также бережно сохраняло их национальные языки и культурную самобытность.

Памфилова с сожалением констатировала, что сегодня балтийские республики стремятся максимально дистанцироваться от РФ, демонстрируя враждебность вместо благодарности.