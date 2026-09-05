Переехавшая из Эстонии в Россию семья рассказала о дискриминации в Прибалтике

Семья из Эстонии: нас высаживали из такси и не обслуживали в магазинах Переехавшая из Эстонии в Россию семья рассказала о дискриминации в Прибалтике

Москва5 сен Вести.Семья Купченковых, переехавшая в Россию из Эстонии, рассказала о дискриминации, с которой столкнулась в Прибалтике: их переставали обслуживать в магазинах и высаживали из такси. Об этом сообщает RT.

По словам Маргариты, в Эстонии начали закрывать русские школы и переводить обучение на эстонский язык, а отношение к русскоязычным становилось все более враждебным.

Начали в русских школах запрещать, закрывать предметы русского языка, потом переводить в русских школах предметы на эстонский язык... Перестали обслуживать в магазинах. Очень часто могли высадить из такси цитирует RT Маргариту Купченкову

В итоге супруги приняли решение переехать в Псковскую область, где купили дом и нашли работу: Маргарита - в перинатальном центре, Кирилл - сетевым администратором.

Они отметили, что в России сервис оказался значительно выше, чем в Европе и Канаде. Например, коммунальные счета в Эстонии достигали 960 евро, а оформление документов в России заняло всего несколько часов против трех дней в Канаде. В России семья чувствует себя комфортнее и планирует остаться здесь.