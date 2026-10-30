Москва30 окт Вести.Традиционную совместную фотографию участников встречи министров иностранных дел G20 в Атланте отменили после того, как несколько представителей стран отказались фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет Bloomberg.

Фотография не имеет большого значения и носит по сути церемониальный характер, однако призвана демонстрировать единство участников встречи. Отказ ряда стран фотографироваться с Лавровым стал "мощным символом разногласий" между США и союзниками на фоне попытки американского лидера Дональда Трампа наладить отношения с РФ и положить конец украинскому конфликту, отмечается в публикации.

С Россией не может быть дел как обычно. Нам необходимо обсудить имеющиеся разногласия за столом переговоров, и именно поэтому данный разговор важен. Но мы также должны избегать подачи неверных визуальных сигналов приводит агентство слова немецкого министра Йоханна Вадефуля

Американский чиновник подтвердил отмену церемониальной фотосессии. По его словам, организаторы хотели избежать ситуации, при которой разногласия вокруг совместного снимка отвлекли бы внимание от обсуждений и основных вопросов повестки.

Встреча глав МИД G20 в Атланте проходит в течение двух дней и предваряет саммит лидеров объединения, который запланирован на декабрь в Майами. Президент США Дональд Трамп пригласил на него российского лидера Владимира Путина, однако в Кремле пока не сообщили, примет ли он приглашение. Среди основных тем министерской встречи — конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

В сентябре на встрече министров финансов G20 в американском Эшвилле представители Европы отказались включать вице-премьера – министра финансов РФ Антона Силуанова в групповую фотографию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нынешние заявления Йооханна Вадефуля, назвав это "принципиальным разворотом МИД ФРГ на 360 градусов".