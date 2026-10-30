Reuters: разногласия по Украине и Ближнему Востоку осложняют встречу G20 в США

Reuters: противоречия по Украине и Ближнему Востоку омрачают встречу G20 в США Reuters: разногласия по Украине и Ближнему Востоку осложняют встречу G20 в США

Москва30 окт Вести.Разногласия вокруг украинского кризиса и ситуации на Ближнем Востоке могут помешать выработке совместных решений на встрече министров иностранных дел G20, проходящей в американской Атланте 30–31 октября, передает агентство Reuters.

По оценке издания, существенные противоречия между участниками ставят под угрозу принятие скоординированных заявлений и согласованных шагов по итогам переговоров.

Бывший главный экономист Госдепартамента США Хайди Кребо-Редикер отметила, что если на протяжении последнего десятилетия государства "Большой семерки" предварительно формировали единую позицию перед форумами G20, то в настоящее время такой координации нет.

Достичь полного согласия по любому из более масштабных стратегических вопросов ... будет очень сложно сказала специалист

Она также указала, что дополнительным фактором влияния на ход дискуссий стали недавние шаги президента США Дональда Трампа на российско-украинском треке.

Кроме того, один из дипломатов стран G20 сообщил, что ряд государств, включая Индию, Мексику и Канаду, в сложившихся условиях постараются дистанцироваться от конфликтных тем и избежать излишнего внимания к своим позициям.

Ранее сообщалось, что Москва рассчитывает, что совещание министров иностранных дел "Группы двадцати" в Атланте пройдет в конструктивном и неангажированном ключе.