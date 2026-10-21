The Atlantic: выборы в США могут определить дальнейший ход конфликта на Украине

Названы три события, которые могут повлиять на судьбу Украины The Atlantic: выборы в США могут определить дальнейший ход конфликта на Украине

Москва21 окт Вести.В ближайшие месяцы могут произойти три события, способные повлиять на дальнейшую судьбу Украины. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

Первым событием авторы называют выборы в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. В Киеве опасаются, что в случае победы демократов в одной или обеих палатах глава Белого дома Дональд Трамп может ужесточить позицию в отношении украинского руководства в последние недели республиканского большинства в Вашингтоне, говорится в материале.

Вторым возможным поворотным моментом, по мнению авторов, могут стать переговоры президента России Владимира Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне в середине ноября. В тексте указывается, что лидеры могут обсудить урегулирование конфликта без участия представителей Киева.

Третьим событием журнал называет саммит G20, который пройдет в середине декабря в гольф-клубе Трампа в Майами. Как отмечает The Atlantic, советники американского лидера утверждают, что он видит себя посредником между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским при заключении мирного соглашения и допускает давление на Киев ради достижения договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что положение Украины может ухудшиться, если Киев не примет необходимые решения.