Москва21 октВести.В ближайшие месяцы могут произойти три события, способные повлиять на дальнейшую судьбу Украины. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.
Первым событием авторы называют выборы в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. В Киеве опасаются, что в случае победы демократов в одной или обеих палатах глава Белого дома Дональд Трамп может ужесточить позицию в отношении украинского руководства в последние недели республиканского большинства в Вашингтоне, говорится в материале.
Вторым возможным поворотным моментом, по мнению авторов, могут стать переговоры президента России Владимира Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне в середине ноября. В тексте указывается, что лидеры могут обсудить урегулирование конфликта без участия представителей Киева.
Третьим событием журнал называет саммит G20, который пройдет в середине декабря в гольф-клубе Трампа в Майами. Как отмечает The Atlantic, советники американского лидера утверждают, что он видит себя посредником между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским при заключении мирного соглашения и допускает давление на Киев ради достижения договоренностей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что положение Украины может ухудшиться, если Киев не примет необходимые решения.