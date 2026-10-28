Украину предупредили о самой сложной неделе с начала СВО

Times of Ukraine: Украину ждет одна из самых тяжелых недель с начала СВО Украину предупредили о самой сложной неделе с начала СВО

Москва28 окт Вести.Следующая неделя может оказаться для Украины одной из самых сложных с начала конфликта, сообщает издание Times of Ukraine в своем Telegram-канале.

Авторы публикации напомнили, что 3 ноября должны пройти промежуточные выборы в Конгресс США. После этого, по их данным, ожидаются переговоры с участием России, Украины и Соединенных Штатов.

Издание Times of Ukraine считает, что Россия якобы может попытаться усилить свои позиции перед переговорами и увеличить интенсивность ударов по объектам на территории Украины.

Кроме того, издание со ссылкой на имеющуюся у него информацию утверждает, что стратегическая авиация Воздушно-космических сил России якобы начинает выдвигаться к рубежам, готовясь к возможной массированной атаке в ближайшие дни.

Ранее украинский премьер Сергей Корецкий заявил, что бизнесу на Украине следует готовиться к наихудшему сценарию.

Российские войска регулярно наносят удары по объектам ВПК, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Усиление дальнобойных ударов необходимо России, отмечал ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.