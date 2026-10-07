Foreign Policy: конфликт на Украине вступает в новую фазу

В США указали на новую фазу украинского конфликта Foreign Policy: конфликт на Украине вступает в новую фазу

Москва7 окт Вести.Украинский конфликт переходит в новую фазу на фоне усиления ударов Вооруженных сил России, пишет американский журнал Foreign Policy.

В тексте утверждается, что Россия увеличивает интенсивность ракетных и беспилотных ударов.

Россия расширяет и ужесточает свою воздушную кампанию. Кремль, по-видимому, реализует новый план победы, наращивая число ракетных и беспилотных ударов и неуклонно расширяя перечень целей сказано в материале

По мнению авторов текста, таким образом Москва пытается оказать давление на украинскую экономику, нарушить снабжение и транспортные маршруты.

В статье также говорится, что ВС РФ обладают преимуществом в воздухе на фоне нехватки у Украины ракет-перехватчиков Patriot.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре в ответ на террористические атаки Киева.

Ранее ВС РФ нанесли поражение предприятию "Умные боеприпасы", на котором осуществляется сборка и хранение крылатых ракет "Фламинго". Объект находился в Киеве.