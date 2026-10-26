Премьер Украины: бизнесу нужно готовиться к худшему сценарию

Украинский премьер призвал местный бизнес готовиться к худшему Премьер Украины: бизнесу нужно готовиться к худшему сценарию

Москва26 окт Вести.Бизнесу на Украине нужно готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, которые приводит "Интерфакс-Украина", предпринимателям следует готовить альтернативные производственные площадки.

Я бы очень просил и рекомендовал мыслить исходя из самого критического сценария развития событий. Заранее думать об альтернативных производственных площадках сказал Корецкий

19 октября Корецкий заявил, что с начала 2026 года ущерб украинскому бизнесу от взрывов составил 7,7 миллиарда долларов.