Bild: Вадефуль не будет избегать фото с Лавровым на совещании глав МИД G20

Bild: Вадефуль готов на совместное фото с Лавровым на G20 Bild: Вадефуль не будет избегать фото с Лавровым на совещании глав МИД G20

Москва30 окт Вести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не станет избегать совместных фотографий с главой российского МИД Сергеем Лавровым на совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20. Об этом пишет Bild.

По словам Вадефуля, общие снимки все равно состоятся, однако куда важнее содержание разговоров. Он отметил, что именно в этом и заключается дипломатия, которой необходимо заниматься, даже если это непросто. Глава МИД ФРГ также пообещал, что будет говорить с Лавровым напрямую.

Утром 30 октября Сергей Лавров прибыл в Атланту, где проходят переговоры министров иностранных дел G20.

Ранее на саммите G20 в США европейские министры финансов отказались фотографироваться вместе с вице-премьером – министром финансов РФ Антоном Силуановым: министр финансов Германии Ларс Клингбайль и его коллеги из Европы договорились пропустить общее фото, если на нем будет Силуанов. Из-за этого демарша снимок сделали без российского представителя.