Глава МИД Германии назвал встречу с Лавровым непростой, но полезной Глава МИД ФРГ Вадефуль считает встречу с Лавровым полезной, но непростой

Москва1 окт Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым полезной, но непростой, а причинами беседы – инцидент в аэропорту Лейпцига и трудности с экспортом зерна.

Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября.

Дискуссия была непростой и спорной, но всё же полезной. У меня определенно сложилось впечатление, что господин Лавров извлек из нее что-то полезное рассказал Вадефуль изданию Web.de

Он объяснил, почему европейская сторона впервые за долгое время провела прямые переговоры с Россией.

У нас была очень конкретная причина для этого, а именно нападение на аэропорт Халле/Лейпциг. Я хотел еще раз четко дать понять: мы не потерпим подобных вещей; мы будем защищаться от таких угроз безопасности нашей страны заявил глава немецкого МИД

Он добавил, что еще одной причиной встречи стали затруднения в экспорте зерна из-за украинского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что встреча Лаврова и Вадефуля не свидетельствует о готовности сторон к возобновлению полноценного диалога. Лавров говорил, что ожидал от беседы с немецким коллегой чего-то интересного, однако не услышал ничего нового.

Полиция Лейпцига 5 августа сообщила об обнаружении сотрудником аэропорта беспилотника со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Власти Германии возложили ответственность за инцидент на Россию. Москва отвергала обвинения и назвала инцидент провокацией.