Глава МИД Германии объяснил свое рукопожатие с Лавровым цивилизованностью Вадефуль объяснил цивилизованностью свое рукопожатие с Лавровым

Москва6 окт Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объяснил цивилизованностью рукопожатие с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи с ним.

Как сообщалось, встреча состоялась 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Цивилизованность - от нее не отказываются только потому, что человек, с которым ты встречаешься и разговариваешь, придерживается совершенно иных ценностей, чем ты сам передает его слова портал T-online

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сам факт встречи министров иностранных дел РФ и ФРГ можно считать позитивным, однако делать на этом основании выводы о скорых изменениях в двусторонних отношениях было бы ошибочно.