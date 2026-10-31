Глава МИД Германии объяснил, почему не стал фотографироваться с Лавровым Вадефуль объяснил отказ фотографироваться с Лавровым отношением к России

Москва31 окт Вести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, комментируя отказ от совместной фотографии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил, что не считает Россию частью "западной семьи". Об этом он сообщил в эфире телеканала ZDF.

По словам немецкого дипломата, диалог с Москвой необходимо поддерживать, несмотря на разногласия. При этом совместное фотографирование министров иностранных дел, по его мнению, может создавать впечатление единства.

А такой семьей мы с Россией на данный момент действительно не являемся подчеркнул Вадефуль

Ранее Госдепартамент США исключил традиционную совместную фотографию участников встречи министров иностранных дел G20 в Атланте (штат Джорджия) после того, как несколько представителей стран отказались фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее с иронией прокомментировала сообщения СМИ о Вадефуле.