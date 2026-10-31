Москва31 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "дипломатией семейного фото" поведение Германии в свой адрес на совещании глав МИД "Группы двадцати" (G20) в Атланте. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам первого дня встречи.

Этот господин Вадефуль, который попросил о встрече со мной в Нью-Йорке месяц назад, вчера или с утра сегодня выпустил какое-то сообщение, что "я все Лаврову выскажу, про агрессивную войну, и никогда не буду фотографироваться". Я это называю дипломатией семейного фото. Если для них главное, как они выглядят на семейном фото, кто стоит с ними рядом, ну этим все сказано заявил глава российской дипломатии

Министр прибыл в Атланту 30 октября: совещание министров иностранных дел "двадцатки" проходит 30-31 октября и станет главным событием перед саммитом лидеров объединения в Майами 14-15 декабря.

Как отмечал журнал Der Spiegel, прежде Вадефуль занимал обратную позицию и называл подобные протокольные процедуры на мероприятиях неизбежными, но затем стал говорить, что общее фото с главой МИД РФ послужило бы "ложным визуальным сигналом".

Традиционную общую фотосессию в итоге отменили после того, как несколько официальных лиц отказались сниматься вместе с Лавровым. Организаторы прорабатывали вариант с двумя кадрами - с российским министром и без него, однако председатель встречи, госсекретарь США Марко Рубио, распорядился свернуть съемку, чтобы не отвлекать участников от переговоров.Захарова высмеяла угрозу главы МИД ФРГ оставить Лаврова без совместного фото

Der Spiegel оценил высказывания Лаврова как насмешку самого долго работающего в мире министра иностранных дел над немецким коллегой, который находится в должности всего полтора года, и охарактеризовал позицию российского министра на встрече как "жесткую".

На той же пресс-конференции в Атланте Лавров рекомендовал западным журналистам не верить украинским чиновникам.