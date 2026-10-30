Захарова с иронией отнеслась к угрозе главы МИД ФРГ Захарова высмеяла угрозу главы МИД ФРГ оставить Лаврова без совместного фото

Москва30 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения СМИ о том, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил отказаться от совместного фотографирования с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встрече G20 в Атланте.

Как говорится, напугал Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией написала Захарова в своем Telegram-канале

Дипломат напомнила, что месяц назад Вадефуль сам выступал за проведение переговоров и позировал перед журналистами.

Традиционный "принципиальный разворот МИД ФРГ на 360 градусов": месяц назад Вадефуль сам напросился на переговоры, позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за "позицию" отметила Захарова

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что испытывает оторопь от обвинений западных политиков в адрес России, в частности от слов главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о якобы провоцировании голода.