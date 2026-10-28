Москва28 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что испытывает оторопь от обвинений западных политиков в адрес России, в частности от слов главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о якобы провоцировании голода.

23 октября Вадефуль заявил, что Россия несет большую ответственность за возможное возникновение нового голода в странах Глобального Юга, и призвал действовать быстро, поскольку зерно может испортиться.

Когда читаешь или слушаешь подобного рода перлы западных деятелей в исполнении политиков, тем более государственных деятелей, невольно берет оторопь сказала Захарова на брифинге

Подобные заявления могут быть следствием сознательного введения общественности в заблуждение или же вопиющего невежества и некомпетентности, отметила представитель МИД РФ. По ее мнению, аргументация западных политиков свидетельствует об их низком уровне образования и культуры, а гражданам ФРГ следует беспокоиться о компетентности собственного руководства, а не об угрозе со стороны России.

Захарова указала, что "быстро может портиться лишь ливерная колбаса", а зерно при правильном хранении в элеваторах может сохраняться годами. Дипломат сослалась на данные германского ведомства сельского хозяйства и продовольствия, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет десять лет.

Ранее Захарова критически оценила заявления Вадефуля о якобы отсутствии у России ценностей и намерениях вести "экспансию в отношении Западной Европы". Комментируя высказывания немецкого министра, официальный представитель МИД РФ усомнилась в его когнитивных способностях.