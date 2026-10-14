Москва14 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически оценила заявления главы внешнеполитического ведомства Германии Йохана Вадефуля о якобы отсутствии у РФ ценностей и намерениях вести "экспансию в отношении Западной Европы".

Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности заявила Захарова в эфире радио "Спутник"

Захарова напомнила, что Россия исторически неоднократно восстанавливалась после нападений и попыток уничтожения со стороны западных государств.

Что ты несешь? В отношении кого ты это говоришь? Страны, которая восстанавливалась после их же набегов. Мы неоднократно возрождались как страна, как союз народов и этносов после того, как они пытались нас уничтожить неоднократно подчеркнула дипломат

По мнению представителя МИД РФ, подобные агрессивные высказывания германских властей преследуют лишь одну цель — запугивание собственного населения для оправдания текущего курса.