Москва10 окт Вести.Встреча глав МИД Германии и России Йоханна Вадефуля и Сергея Лаврова на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре оказалась дипломатическим спектаклем и подтвердила отсутствие у Берлина собственной внешнеполитической линии.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, проходящем по запросу западных стран.

По его словам, на встрече с Лавровым Вадефуль вместо содержательного разговора "предпочел зачитать заезженный набор антироссийских обвинений в контексте конфликта на Украине".

Этот дипломатический спектакль лишь подтвердил отсутствие у нынешнего руководства ФРГ самостоятельной внешнеполитической линии и готовности к серьезному, взаимоуважительному диалогу с Россией сказал Небензя

26 сентября Лавров провел первую за четыре с половиной года встречу с главой МИД Германии. Она состоялась в штаб-квартире ООН и продлилась 22 минуты.

Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что ожидал от беседы с немецким коллегой чего-то интересного, однако не услышал ничего нового.