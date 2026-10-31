Боуз раскритиковал заявление главы МИД Германии Вадефуля об отношениях с Россией

Боуз раскритиковал заявление Вадефуля об отношениях с Москвой Боуз раскритиковал заявление главы МИД Германии Вадефуля об отношениях с Россией

Москва31 окт Вести.Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, касающиеся характера дипломатических сигналов в адрес Москвы. Об этом обозреватель написал на своей странице в социальной сети X.

Поводом для реакции стало заявление главы немецкой дипломатии о недопустимости отправки в адрес российской стороны ложных сигналов о выстраивании дружественных отношений.

Единственный ложный сигнал, который вы когда-либо могли бы послать, - так это о вашем стремлении к миру отреагировал на это Боуз

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что встреча глав МИД Германии и России Йоханна Вадефуля и Сергея Лаврова на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре оказалась дипломатическим спектаклем и подтвердила отсутствие у Берлина собственной внешнеполитической линии.