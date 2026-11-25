Захарова указала на связь бетонных заграждений в Берлине с политикой властей ФРГ

Захарова связала бетонные заграждения в Берлине с политикой властей Германии Захарова указала на связь бетонных заграждений в Берлине с политикой властей ФРГ

Москва25 ноя Вести.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на взаимосвязь между властями ФРГ и возведением бетонных заграждений в Берлине перед католическим Рождеством.

В своем Telegram-канале дипломат опубликовала кадры с берлинских улиц, на которых показаны установленные вдоль проезжей части бетонные ограждения​​​.

Вадефульно подписала публикацию Захарова

Таким образом представитель ведомства сделала отсылку к главе МИД Германии Йоханну Вадефулю, который на прошлой неделе заявлял, что Европе не нужна новая архитектура безопасности и вообще не знает истории с правом.

Мария Захарова уже давно сомневается в способностях Вадефуля. По ее мнению, разные абсурдные заявления Вадефуля могут быть следствием сознательного введения общественности в заблуждение или же вопиющего невежества и некомпетентности.