Захарова: страны вступают в НАТО без всенародного голосования Захарова: вопрос вступления в НАТО решают без всенародного голосования

Москва24 ноя Вести.Сегодня вопрос вступления страны в НАТО не выносится на всенародное голосование. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, который предложил РФ отказаться от Крыма и Донбасса ради возвращения к системе европейской безопасности 1997 года.

Захарова заявила, что жители Крыма и Донбасса любят свою Родину, сохраняют историческую память и сами определили судьбу своих земель на референдумах. Дипломат также обвинила Германию в причастности к поддержке сил, которые, по ее оценке, пытались "отчистить" от коренного населения эти регионы и переписать историю.

Захарова отметила, что жители стран НАТО никогда не голосовали на референдумах за расширение альянса на восток.

В наши дни даже вопрос вступления страны в НАТО на всенародное голосование не выносится. Народы, живущие под гнетом западных режимов, подавленно безмолвствуют написала она

В завершение дипломат призвала Вадефуля изучать историю, право и христианские ценности, отметив, что для главы внешнеполитического ведомства неприемлемо не понимать очевидных вещей.