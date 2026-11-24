Глава МИД ФРГ: совместное с РФ построение мира в Европе сейчас исключено Глава МИД ФРГ Вадефуль исключил стабильность в Европе при участии России

Москва24 ноя Вести.Европа в настоящее время не находится в состоянии мира, хотя угроза безопасности стран НАТО исходит не только от России.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, слова которого приведены на сайте МИД ФРГ.

Соответствующее заявление глава немецкой дипломатии сделал на открытии пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

Всем известно, что Россия стала для нас всех еще большей угрозой ... Сегодня нашей безопасности угрожает не только Москва, мы не находимся в состоянии войны, но и мира, безусловно, тоже больше нет заявил Вадефуль

По словам министра, что для стран НАТО сейчас важно понять, готов ли альянс к возможным боевым действиям, достаточно ли у блока боеприпасов, смогут ли его участники оперативно перебрасывать войска и согласованно действовать на протяжении всего конфликта.

19 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил, что Москва не ухудшала отношения с Европой, и призвал прекратить "политическую диарею" по поводу "нападений" России.

Глава государства подчеркнул, что без смены политических элит в ряде европейских стран с ними вряд ли удастся нормализовать отношения.

14 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркнула, что у России нет планов нападать на страны НАТО.