Посол России: Москва открыта к нормализации отношений с Берлином Нечаев: Россия открыта к нормализации отношений с Германией

Москва13 ноя Вести.Россия полностью открыта к нормализации отношений с Германией и не стремятся к военному столкновению ни с Берлином, ни с остальной Европой, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не хочет войны с Европой, отметил посол.

Со своей стороны мы абсолютно открыты к нормализации добрых отношений с Германией. У нас нет проблем с немецким народом, мы ни в коем случае не хотим войны с Германией, мы ни в коем случае не хотим войны с Европой приводит ТАСС слова Нечаева

Посол назвал абсурдными утверждения некоторых западноевропейских политиков о предполагаемой подготовке России к нападению на страны НАТО в 2029-2030 году.

Представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус отметил, что Берлин готов к новым контактам с Москвой. После трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ США и европейские страны согласовали общие подходы к обсуждению путей урегулирования конфликта на Украине.