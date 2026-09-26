Лавров обсудил с Рубио отказ США приглашать ЮАР на саммит G20 Лавров назвал неправомерным возможное отсутствие ЮАР на саммите G20

Москва26 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио решение не приглашать ЮАР на саммит G20 в Майами. Об этом российский министр сообщил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что ЮАР является полноправным членом "Большой двадцатки", а председатель объединения определяет дату саммита и направляет приглашения его участникам.

Я упомянул в контактах с Марко Рубио, что неправомерно заявлять, что у нас будет саммит "двадцатки", но ЮАР мы не пригласим, это нарушение функции и полномочий председателя сказал глава МИД РФ

Лавров также прокомментировал предложение США пригласить на саммит Польшу вместо ЮАР. По его словам, расширение состава G20 возможно только на основе консенсуса участников. При этом обсуждений об исключении ЮАР из "двадцатки" и включении в нее Польши не проводилось.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий с трибуны ООН заявил, что республика готова представлять Центральную Европу в G20. Он также указал на положительный эффект после принятия Африканского союза в объединение.