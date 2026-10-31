Минздрав: несколько жителей, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в Крыму

Несколько жителей Алешек госпитализированы в Симферополе Минздрав: несколько жителей, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в Крыму

Москва31 окт Вести.Несколько жителей города Алешки после эвакуации размещены в больницах в Симферополе из-за обострившихся заболеваний, пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, людей осмотрели врачи в пунктах временного размещения.

При осмотрах у них выявлены обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы. Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме пояснил Кузнецов

Он отметил, что с жителями Алешек также работали психотерапевты и психологи.

Ранее сообщалось, что врачи поликлиники №2 Симферополя обследуют эвакуированных жителей Алешек.

С 27 октября до 1 ноября для проведения гуманитарной миссии в Алешках действует режим прекращения огня.