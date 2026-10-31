Москва31 октВести.Несколько жителей города Алешки после эвакуации размещены в больницах в Симферополе из-за обострившихся заболеваний, пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
По его словам, людей осмотрели врачи в пунктах временного размещения.
При осмотрах у них выявлены обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы. Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объемепояснил Кузнецов
Он отметил, что с жителями Алешек также работали психотерапевты и психологи.
Ранее сообщалось, что врачи поликлиники №2 Симферополя обследуют эвакуированных жителей Алешек.
С 27 октября до 1 ноября для проведения гуманитарной миссии в Алешках действует режим прекращения огня.