Свой зал и спортплощадка: в каких условиях разместили жителей Алешек в Туапсе Журналист Руденко: жителям Алешек предоставили пансионат в Туапсе

Москва1 ноя Вести.Эвакуированным из города Алешки Херсонской области предоставили пансионат в Туапсе. На территории заведения есть детская площадка, свой магазин и тренажерный зал, а в номерах – средства личной гигиены и перекус. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Руденко.

Разместили эвакуированных жителей в двухместных, трехместных и четырехместных номерах.

На территории есть все необходимое: магазин, детская игровая площадка, тренажерный зал и спортплощадка. Номера, в которых размещаются люди, выглядят примерно так: здесь, по всей видимости, комната-зал, где семья сможет проводить время вместе, смотреть кино или обсуждать все произошедшее в течение дня. Гостям специально поставили здесь яблоки, мандарины, чипсы, печенье отметил Руденко

Как подчеркнул журналист, в спальне для семьи с детьми поставили детскую кровать.

Конечно, [предоставлены] предметы гигиены для каждого члена семьи: шампунь, дезодорант, зубная паста, щетка – все для того, чтобы люди, приехавшие сюда, в Краснодарский край, чувствовали себя комфортно. Пансионат охраняется. Есть здесь собственная газовая котельная и генератор добавил он

Людей также обеспечили мобильной связью - каждому раздали местные SIM-карты.

Тем, кому потребовалось, оказали медицинскую помощь на месте. Здесь же будет возможность оформить документы, подать заявление на пособие и найти работу, то есть, по сути, начать новую жизнь сказал Руденко

Ранее эвакуированные жители из Алешек рассказали ИС "Вести" о первой ночевке в Симферополе. Первая за долгие годы ночь у них прошла в тишине и безопасности.

Алешки - город на левом берегу Днепра. По заявлению президента РФ Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для гуманитарной миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.