Москва29 сен Вести.Манул Тимофей из Московского зоопарка начал осеннюю зажировку. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

К концу сентября палласов кот весит 5 килограммов, хотя летом его минимальный вес составлял 3,7 килограмма.

Наша задача - создать Тимофею все условия для комфортного набора веса, который позволит ему благополучно пережить холода рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

Чтобы животному было интереснее искать еду, зоологи прячут перепелок и грызунов по всему вольеру - в норах и кустах, а также подвешивают корм в бумажном пакете.

При этом специалисты следят, чтобы манул не перезажировался, сообщает ТАСС. В природе звери заканчивают набор веса примерно к середине ноября, но в Московском зоопарке из-за более мягких зим Тимофей может продолжать набирать вес и до декабря. Поэтому его еженедельно взвешивают, чтобы он не набрал лишнего.

Они склонны в этот период очень много есть, могут есть постоянно и не контролировать себя цитирует ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова ТАСС

Тимофей - один из самых популярных обитателей Московского зоопарка.