Москва29 сенВести.Манул Тимофей из Московского зоопарка начал осеннюю зажировку. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
К концу сентября палласов кот весит 5 килограммов, хотя летом его минимальный вес составлял 3,7 килограмма.
Наша задача - создать Тимофею все условия для комфортного набора веса, который позволит ему благополучно пережить холодарассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова
Чтобы животному было интереснее искать еду, зоологи прячут перепелок и грызунов по всему вольеру - в норах и кустах, а также подвешивают корм в бумажном пакете.
При этом специалисты следят, чтобы манул не перезажировался, сообщает ТАСС. В природе звери заканчивают набор веса примерно к середине ноября, но в Московском зоопарке из-за более мягких зим Тимофей может продолжать набирать вес и до декабря. Поэтому его еженедельно взвешивают, чтобы он не набрал лишнего.
Они склонны в этот период очень много есть, могут есть постоянно и не контролировать себяцитирует ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова ТАСС
Тимофей - один из самых популярных обитателей Московского зоопарка.